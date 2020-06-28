Объявлена сборная 31-го тура чемпионата Англии 

Объявлена сборная 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Вратарь: Каспер Шмейхель ("Лестер Сити").
Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Майкл Кин ("Эвертон"), Андреас Кристенсен ("Челси"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Люка Динь ("Эвертон").
Полузащитники: Мохамед Салах, Фабиньо (все — "Ливерпуль"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед").
Нападающие: Кристиан Пулишич ("Челси"), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед").
25 июня "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом АПЛ после поражения "Манчестер Сити" от лондонского "Челси" (1:2) в матче 31-го тура чемпионата страны. Мерсисайдцы, набравшие 86 очков, стали недосягаемы для идущих на втором месте "горожан" (63 балла).
Для "Ливерпуля" это первое чемпионство в Англии за последние 30 лет и 19-е за всю историю.
Ранее были определены лучшие голы 31-го тура чемпионата Англии.