Объявлена сборная 31-го тура чемпионата Англии 

Объявлена сборная 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

25 июня "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом АПЛ после поражения "Манчестер Сити" от лондонского "Челси" (1:2) в матче 31-го тура чемпионата страны. Мерсисайдцы, набравшие 86 очков, стали недосягаемы для идущих на втором месте "горожан" (63 балла).

Для "Ливерпуля" это первое чемпионство в Англии за последние 30 лет и 19-е за всю историю.

Ранее были определены лучшие голы 31-го тура чемпионата Англии.