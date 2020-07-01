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Игроки из НХЛ могут пропустить вторую Олимпиаду подряд 

Газета.Ru и ещё 2 3 часа назад
НХЛ все ближе и ближе к возобновлению сезона, хотя сам процесс прохождения этапов плана рестарта идет не без трудностей и сбоев. Так, только на втором этапе возвращения к игре выявлено 15 инфицированных коронавирусом хоккеистов, а вне официального тестирования положительные тесты на COVID-19 сдали еще 11 игроков.
Сейчас периодически раздаются голоса о том, что сезон на самом деле возобновлять совсем не нужно. Звучат они не очень громко и вряд ли всерьез могут изменить ситуацию, однако отражают тот факт, что в вопросе возвращения заокеанского хоккея в индустрии все же нет единства.
В данный момент весь план по возвращению игры расписан и претворяется в жизнь, но до сих пор существуют камни преткновения, которые необходимо устранить.
Главным из них является новый коллективный договор между лигой (то есть владельцами клубов) и профсоюзом хоккеистов (NHLPA). Юридически он не является необходимостью, однако до конца действующего соглашения остается всего два сезона, и ведущие звезды лиги, по слухам, готовы отказаться от продолжения кампании-2019/20 без подписания нового.
Накануне авторитетный инсайдер канадского телеканала TSN Боб Маккензи выдал порцию эксклюзивных сведений о том, как сейчас обстоят дела по многим вопросам.
Например, он сообщил, что начало третьего этапа — то есть полноценных тренировочных лагерей команд — может быть сдвинуто с 10 на 13 июля.
Поделился он и порцией инсайдов о ситуации с новым коллективным соглашением, и, пожалуй, главной для российских болельщиков стала информация о том, что игроки НХЛ, по всей видимости, не поедут на Олимпийские игры — 2022 в Пекин.
По словам Маккензи, участие игроков сильнейшей лиги мира в олимпийском турнире — 2022 в данный момент не рассматривается, хотя стороны при обсуждении деталей нового договора между лигой и профсоюзом должны согласовать также международный календарь.
Новое коллективное соглашение абсолютно точно затронет пекинскую Олимпиаду, так как будет действовать на протяжении шести сезонов.
Еще зимой участие энхаэловцев в следующих Играх казалось вопросом практически решенным. Пропуск Пхенчхана-2018 очень не понравился звездам, которые с пиететом относятся к Олимпиадам, а Международный олимпийский комитет (МОК) согласился удовлетворить два главных условия НХЛ, в которых раньше не было консенсуса:
оплатить многомиллионную страховку хоккеистов лиги от травм во время олимпийского турнира, а также дать полные права НХЛ на использование и размещение на своих площадках видеоконтента с Игр.
Так что же изменилось? Виноват, конечно же, проклятый коронавирус, из-за которого сезон был прерван, а все деловые переговоры приостановлены.
Сейчас, когда стороны обсуждают детали новой сделки, постпандемическая реальность с финансовым кризисом отодвинула олимпийский турнир с повестки дня на задворки.
Главная проблема состоит в том, что потерянные финансы ударят по благосостоянию игроков. Во-первых, не случится прогнозировавшегося (и весьма приличного) роста потолка зарплат — в лучшем случае нынешний размер потолка будет зафиксирован на ближайшие два сезона искусственно (при обычных математических расчетах он и вовсе рухнул бы вниз).
Во-вторых, вырастет эскроу, который так ненавидят все хоккеисты. Речь идет об удержании процента годовых зарплат игроков лигой. Согласно коллективному договору, клубы и хоккеисты должны зарабатывать поровну, и если доходы владельцев оказываются ниже, их как раз и покрывает эскроу. В случае успешного для всех финансового года удержанная сумма вернется на счета игроков полностью.
Но этого не было с момента введения данного пункта ни разу, а за время действия текущего коллективного договора эксроу вырос до 13-14%.
В нынешней ситуации предполагается, что на ближайшие два сезона эскроу и вовсе составит беспрецедентные 20%, что является предметом ожесточенных дебатов. Игроки не понимают, почему в прибылях лиги не учитываются $500 млн, которые НХЛ получила в качестве вступительного взноса от «Вегас Голден Найтс», и еще $500 млн, которые через год получит от «Сиэтла».
Коронавирусный кризис — не лучшее время для игроков качать права, но, вероятно, в новом договоре они смогут развернуть ситуацию с эскроу.
Однако при этом давить на НХЛ еще и по поводу Олимпиады уже просто нереально, тем более комиссионер лиги Гэри Беттмэн давно зарекомендовал себя великолепным и крайне жестким переговорщиком, постоянно продавливающим профсоюз.
Но если в вопросе эскроу заинтересованы абсолютно все игроки, то олимпийский турнир — привилегия и прерогатива главных звезд. Они, конечно, тоже страдают от эскроу, но бьет по ним этот налог куда меньше, чем по игрокам с недорогими контрактами. А их в лиге большинство, и именно их интересы приходится отстаивать сейчас.
«Мы основываемся на других вещах и то, что иногда появляется в СМИ, не является официальным комментарием. Боб Маккензи — наш большой друг. И, конечно, он очень информированный человек, — прокомментировал ситуацию президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель.
— Для хоккея в целом и для болельщиков отсутствие НХЛ на ближайшей Олимпиаде — плохая новость. Но последний турнир в Пхенчхане два года назад, проходивший без энхаэловцев, получился успешным. А если они не приедут в Пекин…
Я понимаю нынешнюю политическую ситуацию. Отношения США и Китая сейчас далеко не самые лучшие. Коронавирус тоже пришел из Китая. Возможно, это имеет значение для НХЛ, владельцев клубов и самих игроков. Но у нас еще есть время — не надо обязательно давать ответ уже завтра».
При этом в том же интервью «Спорт-Экспрессу» опытный швейцарский функционер сделал важное пояснение, которое необходимо учитывать.
«Для меня не является сюрпризом, что вопрос с Олимпиадой не собираются включать в новое коллективное соглашение, — сказал Фазель.
— Даже в таком варианте остается время для того, чтобы НХЛ все-таки задумалась о Пекине-2022. Крайним сроком могут быть весна или даже лето будущего года. А не приедут — что мы можем поделать? Надеюсь, до конца нынешнего года получим четкий ответ».
Действительно, отсутствие пункта об Олимпиаде в новом коллективном договоре осложнит вопрос с отъездом игроков в Пекин, однако не закроет им туда дорогу.
НХЛ сама заинтересована в том, чтобы все сильнейшие сыграли на следующей Олимпиаде, и если жизнь после этого сложного года войдет в нормальное русло, это все еще возможно и даже очень вероятно.
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Прочее , Рене Фазель , Боб Маккензи , Гэри Беттмэн
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