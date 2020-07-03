СМИ: вратарь «Челси» Кепа может перейти в «Севилью» 

ТАСС, 3 июля. Голкипер английского футбольного клуба «Челси» Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в испанской «Севилье». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на британское издание The Sun.

По данным издания, испанский вратарь может пополнить состав «Севильи» в ближайшее трансферное окно, при этом отмечается, что, вероятнее всего, Кепа будет не продан, а отдан в аренду. Действующий контракт 25-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до 30 июня 2025 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость голкипера оценивается в €32 млн Кепа выступает за «Челси» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 36 матчей в составе лондонского клуба во всех турнирах, в восьми встречах он сыграл «на ноль». Ранее Кепа выступал за испанские клубы «Атлетик» и «Вальядолид». За сборную Испании он провел 10 матчей, четырежды оставив свои ворота в неприкосновенности.

В составе «Челси» Кепа стал победителем Лиги Европы в сезоне-2018/19.

Чемпионаты Англии и Испании были возобновлены после паузы, вызванной пандемией коронавируса. «Челси» занимает четвертое место в английском первенстве, набрав 54 очка после 32 игр. «Севилья» находится также на четвертой позиции в испанском чемпионате — 57 очков после 33 матчей.