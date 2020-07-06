В воскресенье Канделаки ошиблась, поздравив с победой в чемпионате России по футболу баскетбольный «Зенит» . Уткин высмеял главу «Матча», написав: «Тина Канделаки, если бы тебя не было, не нашлось бы достаточно больного воображения, чтобы тебя придумать». В ответ Канделаки назвала Уткина своим главным почитателем, а также отметила, что пост в сторис инстаграма с поздравлением выкладывала не лично она, а ее помощница, и именно она допустила ошибку.

«А знаете, мне приятно, что именно я стала для Василия Уткина той лакмусовой бумажкой, на которой вот уже пять лет проявляется его женоненавистничество, а теперь вот и национализм.

Да, я — сациви. Да, я — хинкали. Что еще? Черножопая? Не стесняйтесь, Василий. И переписка наша может длиться бесконечно, но (и это действительно грустно) от комплексов это вас не избавит и к принятию себя в полном объеме не приведет», — написала Канделаки в телеграме.

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