Моуринью ответил на шутку «Арсенала» о поражении «Тоттенхэма» 

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отреагировал на шутку пресс-службы столичного «Арсенала» о поражении «шпор» в матче 32-го тура чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед» (1:3).

"Канониры" опубликовали в Facebook видеообзор победы «Арсенала» над «Шеффилдом» (2:1) в матче Кубка Англии.

"Нелегко победить «Шеффилд Юнайтед» на Брэмелл Лэйн. Вот напоминание о том, как это делается", — написала пресс-служба клуба.

Моуринью отметил, что принципиальный соперник «Тоттенхэма» наслаждается бедами других команд, хотя и у самого «Арсенала» есть проблемы.

"Им особо нечего праздновать, поэтому они должны использовать любую возможность, чтобы сделать это. Они находятся в очень похожей ситуации с нами в таблице. Мне не нравится связывать клуб с такими постами, потому что, вероятно, человек, который это сделал, сделал это сам", — цитирует Моуринью Daily Mail.

По мнению португальца, запись опубликовал сотрудник, который работал дома в течение трех месяцев. Специалист добавил, что «Тоттенхэм» будет ждать «Арсенал» на своей арене.

Лондонское дерби пройдет в рамках 35-го тура чемпионата Англии на стадионе «Тоттенхэм» 12 июля.

Ранее Моуринью раскритиковал систему видеопомощи арбитрам после поражения от «Шеффилда».