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Моуринью ответил на шутку «Арсенала» о поражении «Тоттенхэма» 

Газета.Ru 3 часа назад
Моуринью ответил на шутку «Арсенала» о поражении «Тоттенхэма»
Фото: Газета.Ru
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отреагировал на шутку пресс-службы столичного «Арсенала» о поражении «шпор» в матче 32-го тура чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед» (1:3).
"Канониры" опубликовали в Facebook видеообзор победы «Арсенала» над «Шеффилдом» (2:1) в матче Кубка Англии.
"Нелегко победить «Шеффилд Юнайтед» на Брэмелл Лэйн. Вот напоминание о том, как это делается", — написала пресс-служба клуба.
Моуринью отметил, что принципиальный соперник «Тоттенхэма» наслаждается бедами других команд, хотя и у самого «Арсенала» есть проблемы.
"Им особо нечего праздновать, поэтому они должны использовать любую возможность, чтобы сделать это. Они находятся в очень похожей ситуации с нами в таблице. Мне не нравится связывать клуб с такими постами, потому что, вероятно, человек, который это сделал, сделал это сам", — цитирует Моуринью Daily Mail.
По мнению португальца, запись опубликовал сотрудник, который работал дома в течение трех месяцев. Специалист добавил, что «Тоттенхэм» будет ждать «Арсенал» на своей арене.
Лондонское дерби пройдет в рамках 35-го тура чемпионата Англии на стадионе «Тоттенхэм» 12 июля.
Ранее Моуринью раскритиковал систему видеопомощи арбитрам после поражения от «Шеффилда».
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