20-летний игрок «Локомотива» описал «старинный» футбол Семина 

20-летний Сулейманов заметил, что сейчас для команды важны атакующие действия, а Семин делал ставку на жесткую манеру игры. «У Юрия Палыча футбол был более старинный», — описал предпочтения специалиста футболист. Нападающий добавил, что бывшему тренеру в «Локомотиве» доверяли, так как он многое сделал для клуба.

Об уходе Семина из клуба стало известно 14 мая. Он тренировал «Локомотив» с 2016 года, а также работал с командой с 1992 по 2005 годы и в 2009-м. За последние три сезона железнодорожники под его руководством выиграли два Кубка и Суперкубок России, а также впервые за 14 лет завоевали золотые медали чемпионата страны.

Фанаты не приняли отставку Семина. Они объявили, что будут уходить с трибун во время матчей команды в знак протеста.