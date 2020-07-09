Роспотребнадзор предложил возобновить полеты с некоторыми странами Европы и Азии 

Роспотребнадзор предложил список стран для открытия авиасообщения из России на первом этапе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в крупной авиакомпании, ознакомленный с письмом ведомства в адрес Росавиации и Минтранса.

Так, в список вошли несколько европейских стран — Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия и несколько государств Азии — Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

В ведомстве считают, что эти страны полностью соответствуют разработанным критериям оценки эпидемической ситуации.

В Роспотребнадзоре от официальных комментариев отказались.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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