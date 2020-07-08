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«Спартак» — «Локомотив»: где будет трансляция, ставки и коэффициенты на матч РПЛ 

Чемпионат.com и ещё 20 3 часа назад
«Спартак» — «Локомотив»: где будет трансляция, ставки и коэффициенты на матч РПЛ
Фото: Чемпионат.com
Сегодня, 8 июля, «Спартак» и «Локомотив» сыграют в матче 27-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех «Спартака» оценён букмекерами коэффициентом 2.83.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ 8 июля «Спартак» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.16, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.
Ставка: ничья за 3.50.
Обе команды здорово возобновили сезон, а вот дальше дело не пошло. Красно-белые справедливо обыграли в Туле «Арсенал» (3:2), после чего в трёх турах набрали всего одно очко. Для начала не смогли взломать оборону «Уфы» в родных стенах, хотя это вполне нормально. Подопечные Вадима Евсеева способны засушить кого угодно.
А вот два поражения подряд заметно напрягли. Подопечные Доменико Тедеско не смогли справиться в дерби с ЦСКА: бойко начали, создали парочку полумоментов. А потом Александр Максименко зевнул дальний удар Николы Влашича. С игрой первым номером у «Спартака» по-прежнему возникают проблемы.
«Локомотив» располагается на второй строчке, опережая «быков» на четыре балла при одной лишней игре. Проблема одна — статистика очных встреч со «Спартаком» в последнее время просто кошмарная. В девяти предыдущих поединках одержана лишь одна победа. Да и там Александр Самедов получил красную карточку до перерыва при счёте 2:0, в результате чего соперник забил четыре мяча во втором тайме.
Красно-белые крайне нестабильны, но примерно то же самое можно сказать про «железнодорожников», оставшихся фактически без «скамейки». На таком фоне стоит рассмотреть лобовую ничью за солидный коэффициент 3.50.
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