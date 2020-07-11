Украинскую теннисистку обвинили в расизме за фото в соцсети 

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Украинскую теннисистку Даяну Ястремскую обвинили в расизме после публикации фотографий в Twitter.

На странице в соцсети спортсмена выложила снимки, на которых половина ее лица и тела были покрашены в коричневый цвет. Фото сопровождено надписью «Равенство».

В комментариях украинку раскритиковали за блэкфейс — грим, который использовался белыми людьми для карикатурного изображения чернокожих. После критики Ястремская удалила запись.