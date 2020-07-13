Crystallize стал лидером европейского ладдера Dota 2 

Все новости на карте

Керри Natus Vincere Владислав Crystallize Кристанек занял первое место в европейском ладдере Dota 2. Информация об этом появилась на официальном сайте рейтинга MMR.

В топ-10 рейтинга вошли три игрока VP.Prodigy. Третье место занял Егор epileptick1d Григоренко, четвертую строчку Виталий Save— Мельник, а на девятом месте рейтинга расположился Дмитрий DM Дорохин. В десятку лучших также попал Амер Miracle— аль-Баркави.

20 июня Crystallize взял 10 тыс. MMR. Он стал 25-м профессиональным игроком, который смог преодолеть эту отметку. Среди других представителей СНГ такой результат показали Владимир No [o] ne Миненко, Роман RAMZEs Кушнарёв, Алик V-Tune Воробей и другие игроки.