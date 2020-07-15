Владелец «Спартака» оценил судейство в матче с «Ахматом» 

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал судейство в матче московского футбольного клуба против грозненского «Ахмата», передает [«Чемпионат»] (https://www.championat.com/football/news-4082909-fedun-predlagaju-sdelat-heshteg-suditespartakkakzenit-togda-my-budem-chempionami.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews).

15 июля «Спартак» разгромил Ахмат» со счетом 3-0. Все голы забиты во втором тайме, а в первом тайме судья отменил пенальти в ворота грозненской команды и затем отменил гол спартаковца Эсекеля Понсе.

«Сказал ребятам, что так и нужно отвечать на судейские дела. Предлагаю сделать хештег#судитеспартаккакзенит, тогда мы будем чемпионами», — заявил Федун.

После упомянутой победы «Спартак» прервал безвыигрышную серию из пяти матчей. В турнирной таблице «Спартак» с 36-ю очками занимает 8-е место.