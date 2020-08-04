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СМИ: Сербский защитник Райкович перейдёт в «Локомотив» 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
СМИ: Сербский защитник Райкович перейдёт в «Локомотив»
Фото: RT на русском
«Локомотив» усилится защитником итальянской «Перуджи» Слободаном Райковичем.
По сведениям Sport24, переход 31-летнего серба уже согласован. Любопытно, что в 2014 году спортсмен мог перейти в «Рубин», но тогда сделка сорвалась.
В начале своей карьеры воспитанник белградского ОФК принадлежал «Челси», который отдавал его в аренду в различные европейские клубы. В 2008=2016 годах Райкович провёл 19 сыграл 19 матчей за сборную Сербии.
Ранее сербский тренер Марко Николич рассказал о том, как ему поступило предложение возглавить «Локомотив».
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Прочее , Слободан Райкович , Марко Николич , Локомотив
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