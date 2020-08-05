Суд продлил до 13 ноября домашний арест фигуранту дела Baring Vostok Александру Цакунову 

Басманный районный суд столицы продлил до 13 ноября 2020 года срок домашнего ареста бывшему директору по инвестициям банка «Восточный» Александру Цакунову, который обвиняется в растрате 2,5 млрд руб. в рамках дела инвестиционного фонда Baring Vostok. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

«Домашний арест в отношении Александра Цакунова продлен до 13 ноября 2020 года», — рассказала собеседница агентства.

Фигурантам вменяется растрата 2,5 млрд руб. банка «Восточный» путем выдачи кредитным учреждением невозвратного кредита «Первому коллекторскому бюро» в декабре 2015 года (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Baring Vostok — крупный инвестиционный фонд, который специализируется на вложениях в Россию и страны СНГ. Калви и другие фигуранты дела были арестованы в феврале 2019 года. В апреле Калви перевели под домашний арест.