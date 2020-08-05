Патрушев объяснил цель американской бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 

Николай Патрушев. США взорвали атомные бомбы над японскими Хиросимой и Нагасаки, чтобы запугать Советский Союз, заявил секретарь Совета безопасности России

«Жертвы японцев, погибших в результате тех чудовищных бомбардировок, нельзя оправдать военными действиями. При этом, как известно, применив единственный раз в истории человечества военный атом, США преследовали главную цель — запугать Советский Союз и другие страны наличием у них нового и столь мощного оружия массового поражения», — заявил спикер Совбеза в интервью «Российской газете».

США 16 июля 1945 года, а также 6 и 9 августа того же года провели атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. От взрыва в Хиросиме умерли 140 тыс. человек, в Нагасаки — 74 тыс. человек. Большинство погибших были мирными жителями.