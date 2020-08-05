Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
16:00
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
18:30
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
17:00
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
19:00
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
20:00
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
17:00
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М

Патрушев объяснил цель американской бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 3 часа назад
Патрушев объяснил цель американской бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
Фото: ТАСС
США взорвали атомные бомбы над японскими Хиросимой и Нагасаки, чтобы запугать Советский Союз, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Жертвы японцев, погибших в результате тех чудовищных бомбардировок, нельзя оправдать военными действиями. При этом, как известно, применив единственный раз в истории человечества военный атом, США преследовали главную цель — запугать Советский Союз и другие страны наличием у них нового и столь мощного оружия массового поражения», — заявил спикер Совбеза в интервью «Российской газете».
США 16 июля 1945 года, а также 6 и 9 августа того же года провели атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. От взрыва в Хиросиме умерли 140 тыс. человек, в Нагасаки — 74 тыс. человек. Большинство погибших были мирными жителями.
В мае 2018 года председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин напомнил мировому сообществу о необходимости дать правовую оценку атомной бомбардировке США японских городов Хиросима и Нагасаки.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В ОКР не увидели препятствий для заявки российских легкоатлетов на Игры в Токио В ОКР не увидели препятствий для заявки российских легкоатлетов на Игры в Токио Адвокаты собрались обжаловать повторное решение суда по делу Кокорина и Мамаева Адвокаты собрались обжаловать повторное решение суда по делу Кокорина и Мамаева Цена золота в Японии обновила исторический максимум Цена золота в Японии обновила исторический максимум
Комментарии
Прочее , Сергей Нарышкин , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Курил свою траву у меня в кабинете»: Уткин о Ефремове
«Курил свою траву у меня в кабинете»: Уткин о Ефремове
Требование к России: плати или уходи
Требование к России: плати или уходи
«Получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол»
«Получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол»
«Просто ужас»: Плющенко оценил работу Тутберидзе
«Просто ужас»: Плющенко оценил работу Тутберидзе
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Кокорин перешел в «Спартак»
00:03
Кокорин перешел в «Спартак»
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
02:51
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»
00:03
Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение