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Малафеев: «Зенит» сейчас ненавидят так же, как когда-то ненавидели «Спартак» 

RT на русском и ещё 9 4 часа назад
Малафеев: «Зенит» сейчас ненавидят так же, как когда-то ненавидели «Спартак»
Фото: RT на русском
Бывший голкипер «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказал мнение о причине негативного отношения болельщиков к петербургской команде.
«Если ты настроен отрицательно, то в любой истории найдёшь возможность рассказать что-то плохое. «Зенит» ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели московский «Спартак», который всегда был наверху, забирал лучших игроков и представлял собой фарм-клуб российской сборной. Сейчас же все изменилось, а достижений у «Зенита» более, чем достаточно, чтобы начать его не любить. А причина всегда найдётся», — приводит слова Малафеева «Спорт день за днём».
«Зенит» второй сезон подряд стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее Евгений Кафельников рассказал, что не верит в победу «Спартака» над «Зенитом».
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