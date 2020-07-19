Малафеев: «Зенит» сейчас ненавидят так же, как когда-то ненавидели «Спартак» 

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказал мнение о причине негативного отношения болельщиков к петербургской команде.
«Если ты настроен отрицательно, то в любой истории найдёшь возможность рассказать что-то плохое. «Зенит» ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели московский «Спартак», который всегда был наверху, забирал лучших игроков и представлял собой фарм-клуб российской сборной. Сейчас же все изменилось, а достижений у «Зенита» более, чем достаточно, чтобы начать его не любить. А причина всегда найдётся», — приводит слова Малафеева «Спорт день за днём».
«Зенит» второй сезон подряд стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее Евгений Кафельников рассказал, что не верит в победу «Спартака» над «Зенитом».