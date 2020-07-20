«Чемодан, вокзал, Венгрия». Глава российских судей Кашшаи привел в бешенство фанатов «Спартака» 

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи дал подробные разъяснения решений арбитров в полуфинале Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1). И спровоцировал бурю негодования в соцсетях. Причем не только красно-белых.
Кашшаи вынес следующий вердикт по спорным эпизодам матча «Зенит» — «Спартак», обойденным вниманием VAR:1) Юрий Жирков в первом тайме при счете 0:0 не фолил на Александре Соболеве — и судьи правильно не назначили пенальти;2) Все тот же Соболев во втором тайме упал в чужой штрафной сам, без помощи Вильмара Барриоса — и тут поводов для пенальти не было;3) Не было после перерыва и фола в штрафной «Зенита», когда Айртон рухнул на газон в результате контакта с Йорданом Осорио;4) Сергей Иванов правильно не стал наказывать прямой красной карточкой Магомеда Оздоева за грубый подкат против того же Айртона на исходе игры. Как утешить обиженный «Спартак»? Отдать VAR на аутсорсинг европейским судьямКороче, с точки зрения венгерского специалиста, поводов для недовольства судейством у «Спартака» быть не должно. И зря красно-белые грешат на невнимательный VAR. Как сказал Кашшаи, видеоассистент должен вмешиваться в игру лишь в самых очевидных случаях, к числу которых перечисленные не относятся…Реакция болельщиков «Спартака» (и не только) не заставила долго ждать. Люди возмущены. Приводим некоторые цитаты. — Соболев поскользнулся — и лицо не разбито, и сам толкал. Короче, слава Богу, что Соболя не удалили…— Какая же он гнида…Такого беспредела, как при этом Кашшаи, давно не было. — Кашшаи надо отвезти в Воронеж, на кладбище, где закопали 200 тысяч венгров, и напомнить ему про приказ Ватутина «Мадьяр в плен не брать!»— Пацаны, многие из лагеря ЦСКА вас поддерживают. То, что с вами сейчас делают, — это натуральный беспредел. Такие вещи нельзя спускать. На вашем месте, кстати, могли быть и мы… Хоть другую лигу создавай, где не было бы бомжей. — Вы ожидали другого от этого проплаченного?— С такой логикой и пеналя в ворота «Спартака» не было. Можно сказать, Гапонов случайно и не сильно ударил по ноге Азмуна. Это футбол. — Коротко. Кашшаи топит за «Зенит». — Всё. Хана нашему футболу. — Короче, маски сброшены, всем теперь все ясно и понятно!— А может, команде не стоит выходить на последний матч чемпионата?— Чемодан, вокзал, Венгрия. Позорный, продажный цыган, вон из России!Поправляем Федуна: из 11 обращений к VAR одно все-таки сыграло в пользу «Спартака»