Иванова рассказала, кого стоит обвинять в трагедии Мухиной перед Олимпиадой-1980 

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова рассказала, кто по её мнению виноват в тяжёлой травме, которую получила Елена Мухина накануне Олимпиады-1980 в Москве.

«В этом можно обвинить не систему, а, скорее, личного тренера Лены — Михаила Яковлевича Клименко . Он всё время был ненасытен в работе. Очень рассчитывал, что Мухина выйдет на Олимпийские игры и выиграет вольные упражнения, потому что Лена на тот момент располагала суперпрограммой. Никто из всей нашей сборной не мог повторить то, что она вытворяла на брусьях и на вольных упражнениях. Но у неё была травма ноги, а с больной ногой, особенно когда спортсменка уже совсем уставшая, очень тяжело собраться на выполнение сложного элемента. Вот и случилась та страшная травма. Это стало для всех нас огромной бедой, тем более, что Мухина была не просто одной из гимнасток, а абсолютной чемпионкой Европы, где потрясла своей программой всех. Я судила те соревнования и видела, как дрогнула и ушла со старта даже Команечи, когда увидела выступления Лены. Но, повторяю, виновата здесь не система. Система — это когда что-то повторяется раз за разом. У нас, к счастью, подобных травм не случалось больше никогда, несмотря на то, что вид спорта считается очень травмоопасным», — рассказала Иванова RT.

Ранее Иванова вспомнила, сколько раз ошибалась на бревне Команечи на Олимпиаде в Москве.