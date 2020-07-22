Плющенко устроил скандал Рудковской из-за «безделья» 

Все новости на карте

В официальном Instаgram-аккаунте Яны Рудковской было опубликовано видео, на котором запечатлена ссора. Как пишет пресса, скандал в семье произошел из-за претензий спортсмена к возлюбленной по поводу «безделья». Мужчина потребовал от избранницы перестать ходить по салонам красоты и заняться домашним хозяйством: уборка и приготовление пищи. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

— Часть 1 воспитательная! Сбылась мечта многих об этом … Ликуйте! Дом — офис — работа — дом! (авторский стиль сохранен — прим. ред.), — подписала ролик музыкальный продюсер.

Как пишет издание, пользователи Сети сразу же поняли, что видео было постановочным. Поклонники высоко оценили юмор звездной пары, отметив, что публикация получилась очень смешной.

— «Вы восхитительны! Радуйте нас еще!», «Это очень смешно», «Евгению нужно в кино сниматься. Талант пропадает», — цитирует фолловеров пресса.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Яна Рудковская заявила о скором прибавлении в семье.