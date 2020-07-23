«Тренер сказал, что я толстая ленивая свинья»

Представительницы спортивной гимнастики Австралии поддержали коллег из Великобритании и США, которые в последние недели рассказывают в соцсетях об избиениях, оскорблениях и моральном давлении со стороны тренеров.

Хлоя Джиллиланд-Симс заявила, что по вине тренеров заработала булимию.

«Они никогда не назвали меня «толстой, но отмечали, что я слишком тяжела для того, чтобы избегать травм во время выполнения упражнений, — написала чемпионка Игры Британского содружества-2006. — Из-за этого в 17 лет, несмотря на помощь психолога и диетолога я была готова покончить с собой».

Джиллиланд отметила, что была вынуждена бросить спорт, потому что «за улыбками на подиуме скрываются страшные вещи, которые творятся в спортзале за закрытыми дверями». Мэри-Энн Монктон, серебряный призер Игр Содружества 2014 года, жалуется, что тренеры манипулировали ученицами, многократно кричали на нее и доводили до слез, заставляли делать то, к чему она физически была не готова, что она стыдилась своего тела и отказывалась от пищи. Оливия Вивиан говорит, что общение тренера со спортсменками на повышенных тонах было нормой, а с Олимпиады 2008 года она вернулась «сломленным человеком».