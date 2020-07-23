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«Тренер сказал, что я толстая ленивая свинья». Австралийские гимнастки тоже написали об издевательствах 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Тренер сказал, что я толстая ленивая свинья»
Фото: Reuters
Представительницы спортивной гимнастики Австралии поддержали коллег из Великобритании и США, которые в последние недели рассказывают в соцсетях об избиениях, оскорблениях и моральном давлении со стороны тренеров.
Хлоя Джиллиланд-Симс заявила, что по вине тренеров заработала булимию.
«Они никогда не назвали меня «толстой, но отмечали, что я слишком тяжела для того, чтобы избегать травм во время выполнения упражнений, — написала чемпионка Игры Британского содружества-2006. — Из-за этого в 17 лет, несмотря на помощь психолога и диетолога я была готова покончить с собой».
Джиллиланд отметила, что была вынуждена бросить спорт, потому что «за улыбками на подиуме скрываются страшные вещи, которые творятся в спортзале за закрытыми дверями». Мэри-Энн Монктон, серебряный призер Игр Содружества 2014 года, жалуется, что тренеры манипулировали ученицами, многократно кричали на нее и доводили до слез, заставляли делать то, к чему она физически была не готова, что она стыдилась своего тела и отказывалась от пищи. Оливия Вивиан говорит, что общение тренера со спортсменками на повышенных тонах было нормой, а с Олимпиады 2008 года она вернулась «сломленным человеком».
Ясмин Кольер вспомнила, что тренер называл ее «толстая ленивая свинья» и что она по сей день «продолжает бороться с тем, что ей пришлось пережить». А Джордж Бонора считает, что тренеры до сих пор продолжают придерживаться методики запугивания и давления на спортсменок. Федерации гимнастики Австралии обещала разобраться с обвинениями и призвала других спортсменок также сообщить других нарушениях, с которыми они сталкивались во время своей карьеры, сообщает Yahoo Sport Australia.
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