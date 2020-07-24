Макрон попал мячом в голову подростку

Президент Франции Эммануэль Макрон во время игры в футбол с молодежью попал мячом в голову подростку. Видео распространилось в социальной сети Twitter.

Макрон прибыл в замок Шамбор на встречу для участия в программе для молодых людей, которые не имеют возможности где-либо отдохнуть. Во время мероприятия глава государства согласился сыграть с ребятами в футбол.

На кадрах видно, как Макрон в маске и деловом костюме играет с детьми. В какой-то момент он попал мячом в голову подростку. От полученного удара тот потерял равновесие и упал. Игра продолжилась, а затем Макрон нанес удар по воротам соперников.