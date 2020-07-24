ВОЗ рассказала об опасности ночных клубов 

Дискотеки и ночные клубы — опасные места, поскольку там высока вероятность распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, рост количества заражений за последние недели связан с работой ночных клубов и возобновлением массовых мероприятий. «Если у вас есть возможность не ходить в ночной клуб, то лучше этого не делать. Мы никогда столько не говорили про эти заведения, как за последние дни, но они все равно становятся основным местом [распространения инфекции]», — предупредила представитель ВОЗ.

При этом Керкхове считает, что закрытие ночных клубов на время пандемии COVID-19 не поможет предотвратить риски заражения. По ее мнению, сначала следует изучить, где появляется и как распространяется вирус, а уже потом приостанавливать работу каких-то заведений. Представитель ВОЗ также отметила, что люди должны «сами принимать осознанные решения» и избегать мест массового скопления людей.

23 июля глава организации Тедрос Аданом Гебрейсус рассказал, что две трети случаев инфицирования приходятся всего на десять стран. Он добавил, что наиболее эффективный инструмент в борьбе с пандемией коронавируса — активное участие населения.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 24 июля превысило 15,4 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран.