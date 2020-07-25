Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота «Химок» в финале Олимп — Кубка России между петербургским «Зенитом» и подмосковным клубом, передает «Чемпионат.com».

"Игрок «Химок» ничего не делает, выставляет ногу параллельно. А Малком выставляет ногу в сторону и цепляет ее. Это симуляция. Москалев ошибся. При этом он свистнул не сразу, а секунды через три. Значит, ему кто-то подсказал", — сказал Федотов.

Сине-бело-голубые победили со счетом 1:0.

Ранее игроки «Зенита» уронили кубок во время празднования победы в Олимп — Кубке России.