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Арбитр Федотов прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в финале Олимп — КР 

Газета.Ru и ещё 11 23 часа назад
Арбитр Федотов прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в финале Олимп — КР
Фото: РИА Новости
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота «Химок» в финале Олимп — Кубка России между петербургским «Зенитом» и подмосковным клубом, передает «Чемпионат.com».
"Игрок «Химок» ничего не делает, выставляет ногу параллельно. А Малком выставляет ногу в сторону и цепляет ее. Это симуляция. Москалев ошибся. При этом он свистнул не сразу, а секунды через три. Значит, ему кто-то подсказал", — сказал Федотов.
Сине-бело-голубые победили со счетом 1:0.
Ранее игроки «Зенита» уронили кубок во время празднования победы в Олимп — Кубке России.
Видео дня. Футболисты Зенита разбили трофей Кубка России
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Прочее , Игорь Федотов , Зенит , Чемпионат.com
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