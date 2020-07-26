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Чиро Иммобиле установил рекорд по числу голов среди итальянцев в Серии А за сезон 

Чемпионат.com и ещё 31 14 часов назад
Чиро Иммобиле установил рекорд по числу голов среди итальянцев в Серии А за сезон
Фото: Sports.ru
Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле установил исторический рекорд по результативности в чемпионате Италии.
Благодаря хет-трику в матче 36-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (5:1), Иммобиле установил рекорд по числу голов среди итальянцев в Серии А за сезон. На счету форварда 34 гола и он опередил бывшего нападающего миланского «Интера» Антонио Анджелилло, который забил 33 гола в сезоне-1958/1959.
Иммобиле перешёл в «Лацио» летом 2016 года из испанской «Севильи». Сумма трансфера составила € 9,45 млн В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 35 матчах чемпионата Италии (34 — в основном составе), в которых стал автором 34 забитых мячей, а также отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с «Лацио» действует до лета 2023 года.
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