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Дмитрий Губерниев — о смертельной драке боксёра: ублюдок должен ответить сполна 

Чемпионат.com 4 часа назад
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на резонансный инцидент, произошедший в Барнауле. Там ночь с 27 на 28 июля произошла уличная драка, в результате которой скончался мужчина. 40-летний Павел Рохлов подрался с боксёром Михаилом Старцевым и чемпионкой мира по кикбоксингу Лилией Ворогушиной. После пропущенного от Старцева удара Рохлов скончался.
«Это смерть по неосторожности? Считаю, что это убийство! За смерть Павла Рохлова пьяный ублюдок должен ответить сполна!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Некоторые свидетели утверждают, что Ворогушина и Старцев были пьяны. Боксёр уже задержан. Сейчас ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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Прочее , Михаил Старцев , Дмитрий Губерниев
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