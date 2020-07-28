Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на резонансный инцидент, произошедший в Барнауле. Там ночь с 27 на 28 июля произошла уличная драка, в результате которой скончался мужчина. 40-летний Павел Рохлов подрался с боксёром Михаилом Старцевым и чемпионкой мира по кикбоксингу Лилией Ворогушиной. После пропущенного от Старцева удара Рохлов скончался.

«Это смерть по неосторожности? Считаю, что это убийство! За смерть Павла Рохлова пьяный ублюдок должен ответить сполна!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Некоторые свидетели утверждают, что Ворогушина и Старцев были пьяны. Боксёр уже задержан. Сейчас ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.