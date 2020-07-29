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Футболист Коломейцев завершил спортивную карьеру в 31 год 

ТАСС и ещё 9 2 часа назад
Коломейцев завершил карьеру в 31 год
Фото: RT на русском
ТАСС, 29 июля. Футболист Александр Коломейцев покинул московский "Локомотив" и завершил карьеру. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.
Летом 2018 года Коломейцев получил травму, из-за которой не провел ни одного матча в сезоне-2018/19. Впервые после травмы он появился на поле 6 июля 2019 года в матче за Суперкубок России против санкт-петербургского "Зенита" (3:2), выйдя на замену в компенсированное ко второму тайму время.
Коломейцев выступал за «Локомотив» с лета 2015 года, за это время он провел 104 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Вместе с клубом он становился чемпионом России, дважды победителем Кубка и один раз Суперкубка России.
В разное время он играл за столичные "Торпедо", «Спортакадемклуб», «Москву», а также пермский «Амкар».
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Прочее , Александр Коломейцев , Зенит , Локомотив , Торпедо , ИТАР-ТАСС
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