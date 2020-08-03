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У ЦСКА появился новый генеральный спонсор 

Soccer News и ещё 1 7 часов назад
У ЦСКА появился новый генеральный спонсор
Фото: Soccer News
Московский ЦСКА заключил соглашение с компанией «ИКС Холдинг», которая становится генеральным спонсором клуба.
Стороны договорились о сотрудничестве сроком на два года. Финансовые детали сделки пока не раскрываются.
Логотипы холдинга появятся на передней части игровой формы армейцев, на бортах стадиона «ВЭБ Арена», а также на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба. Кроме того, он будет интегрирован в видеоролики CSKA TV. Помимо этого «ИКС Холдинг» сможет проводить мероприятия для своих сотрудников и клиентов с участием игроков столичной команды и использовать образы футболистов для продвижения своего бренда.
Стоит отметить, что новый генеральный спонсор ЦСКА занимает ведущие позиции на рынке разработки технологий и ИТ-сервисов, входит в десятку крупнейших поставщиков оборудования для промышленного сектора.
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