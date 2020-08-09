Издатели недавно анонсированной многопользовательской Action RPG TERA Battle Arena подготовили гайд, в котором рассказали о базовых игровых механиках. К ним относятся режимы, управление, цели на картах и предметы. В данной статье представлен его перевод на русский язык.

Содержание

Режимы

Story Mode

Arena

Как играть

Интерфейс

Управление

Геймплей

Пилон усиления

Джамп-пад Зелье HP Расходуемые предметы

Кусты

Watcher (босс)

Kezzel (босс)

Монетный поезд

Расходуемые предметы

Stunning Trap

Lightning Mine Bomb

Divine Intervention

Portable Potion

Barrier Launcher

Scroll of Ally Resurrection

Resurrection Scroll

Recall Scroll

Режимы

В TERA Battle Arena на старте будут доступны два основных режима: Story Mode и Arena.

Story Mode

Еще до того, как вы начнете сражаться на арене, чемпионы Агаи приготовят для вас много интересного. В TERA Battle Arena вы сможете встретиться с ними лично и помочь им удержать захватчиков из другого царства.

Arena

Не все жители Агаи приветствуют посторонних, а некоторые из них украли энергию в башне Шара и превратили ее в странные потусторонние монеты. Вам нужно будет собрать как можно больше, победив своих противников, если вы хотите спасти мир. Опять.

Как играть

Интерфейс

Окно героя — Отображает уровень героя, HP, MP, выносливость, навыки и предметы в панели быстрого доступа.

Окно партии/группы — Показывает HP, MP и собранное золото вашей команды.

Всего монет — Текущие суммы монет для всех команд. Выигрывает команда, у которой больше всего монет в конце матча.

Миникарта — Вид сверху на арену.

Оставшееся время — По истечении 30 минут, рейтинг каждой команды определяется в зависимости от того, сколько монет они собрали.

Управление

W, A, S, D (передвижение) — Используйте эти клавиши для передвижения.

Пробел (прыжок) — Используйте эту клавишу для прыжка.

ЛКМ (обычная атака) — Нажмите или удерживайте, чтобы начать комбо-атаку. У каждого героя есть свой тип атаки по умолчанию.

ПКМ, 1, 2, 3, 4 (способности) — Каждый герой обладает собственными способностями.

F1, F2 (предметы) — Позволяет использовать предметы, которые выпадают на арене. Вы не можете взять два одинаковых. Нажмите клавишу действия дважды для того, чтобы заблокировать или настроить расстояние для предмета (?).

ESC (меню) — Активирует курсор, чтобы вы могли навести курсор на элементы пользовательского интерфейса и просмотреть информацию.

Геймплей

Выберите своего героя

Каждый игрок выбирает героя для матча, а затем его распределяет в одну из команд, состоящую из трех-четырех человек. В команде не может быть двух одинаковых героев, а если вы не сделаете свой выбор в течение определенного промежутка времени, то герой (и команда) будет выбран случайным образом.

В бой!

После того, как все выбрали своих героев, начинается десятисекундный обратный отсчет, после чего игроки отправляются на арену.

Убивайте монстров, с которыми вы столкнетесь, чтобы заработать монеты и повысить уровень вашего персонажа. По мере того, как вы повышаете уровень, базовые характеристики также увеличиваются. На уровне 5 вы можете использовать ультимативные способности, которые особенно эффективны против вражеских игроков.

Убив противника, вы украдете у него 1/3 монет, которые он носил с собой, и добавите их в копилку вашей команды, после чего враг возродится на одной из четырех стартовых позиций.

Взаимодействуй!

Во время матча предметы и особые существа спавнятся в разных местах арены.

*Примечание: TERA Battle Arena все еще находится в разработке, и все следующие условия могут быть изменены.

Пилон усиления

Появляется через 60 секунд после матча, а затем снова каждые три минуты.

Команда, которая наносит последний удар по пилону, получает бафф, увеличивающий скорость атаки и передвижения, а также восстанавливающий HP каждые 5 секунд.

Джамп-пад Быстро подбрасывает вас по диагонали. Восстанавливается 60 секунд.

Зелье HP Появляется в определенном месте каждые 60 секунд.

Расходуемые предметы

Появляется в определенном месте каждые 60 секунд. Вы можете носить с собой до двух предметов, но не можете иметь одинаковые предметы в двух слотах. Нажмите F1/F2 для использования.

Кусты

Герои в кустах становятся невидимыми для команды противника. Чтобы увидеть их, необходимо находиться в кустах.

Watcher (босс)

Спавнится на 3-й и 12-й минутах. Когда его убивают, он оставляет 100 золотых.

Команда, которая сделает последний удар по Watcher, получает бафф, увеличивающий Атаку и Защиту, а также восстанавливающий HP каждые 5 секунд.

Kezzel (босс)

Спавнится на 8-й минуте. При убийстве выпадает 150 золотых.

Команда, нанесшая последний удар по Kezzel, получает бафф, увеличивающий Атаку и Защиту, а также восстанавливающий HP каждые 5 секунд.

Монетный поезд

Спавнится на 4-й, 9-й и 13-й минутах. Неуязвимый во время передвижения. Следуйте за поездом до места назначения. Как только он остановится, атакуйте его, чтобы получить 50 монет.

Убейте как можно больше монстров и вражеских игроков на арене в течение 30-минутного матча.

Убивайте монстров, чтобы собрать монеты. Убийство вражеского игрока, несущего монеты, вознаграждает вас 1/3 монет, которые у них были.

Команда с наибольшим количеством монет после 30 минут выигрывает матч.

Если какая-либо команда собирает 300 монет, таймер обратного отсчета остановится немедленно, и игроки получают 3 минуты бонусного времени. Если команда с 300 монетами выживает и сохраняет за собой лидирующую позицию в бонусном времени, то она выигрывает. Если другая команда возьмет на себя инициативу, бонусное время сбрасывается на более короткое время. Это может произойти несколько раз, с более коротким промежутком времени (минимум 20 секунд).

Расходуемые предметы

Один предмет появляется каждые 60 секунд. Игроки могут носить с собой до двух предметов одновременно и использовать их с помощью клавиш F1/F2.

Stunning Trap

Оглушает вражеских игроков в определенном радиусе.

Lightning Mine Bomb

Бросьте бомбу, которая снижает скорость передвижения ближайших врагов.

Divine Intervention

Телепортируйте выбранного вами участника команды к вашему местоположению и восстановите его HP.

Portable Potion

Мгновенно восстанавливает HP.

Barrier Launcher

Создает барьер, который поглощает урон, наносимый всем участников команды.

Scroll of Ally Resurrection

Возрождает ближайших союзников.

Resurrection Scroll

Вы можете возродиться на месте. Имеет 10-секундную задержку при использовании.

Recall Scroll

Телепортирует других участников команды к вашему местоположению (они могут отказаться).