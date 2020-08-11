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Клуб третьего мексиканского дивизиона объявил о переходе Криштиану Роналду 

Чемпионат.com и ещё 2 1 час назад
Мексиканский клуб «Тласкала» в шутку объявил о переходе португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Криштиану, ты наш командир, видишь, как шикарно ты смотришься в нашей форме? Ребята, попросите «Ювентус» ответить на наш звонок», — говорится в «твиттере» «Тласкалы», которая выступает в третьем дивизионе.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн В завершившемся сезоне 35-летний форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 31 забитого мяча (12 — с пенальти), отдал пять результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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Прочее , Криштиану Роналду , Реал
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