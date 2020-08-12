Комиссия РФС признала ошибку судей во втором пенальти в ворота «Спартака» 

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Российский футбольный союз (РФС) у себя в Telegram-канале опубликовал заключение экспертно-судейской комиссии по эпизоду с назначение второго пенальти в ворота "Спартака" во встрече первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

Матч прошел 9 августа в Москве и завершился со счетом 2:2.

В то же время комиссия РФС поддержала решение Казарцева назначить первый пенальти в ворота красно-белых.