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Комиссия РФС признала ошибку судей во втором пенальти в ворота «Спартака» 

Газета.Ru и ещё 53 9 часов назад
Комиссия РФС признала ошибку судей во втором пенальти в ворота «Спартака»
Фото: Газета.Ru
Российский футбольный союз (РФС) у себя в Telegram-канале опубликовал заключение экспертно-судейской комиссии по эпизоду с назначение второго пенальти в ворота "Спартака" во встрече первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
Матч прошел 9 августа в Москве и завершился со счетом 2:2.
"Признать ошибочным решение арбитра Василия Казарцева о назначении пенальти, так как между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт. Признать неверным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве, так как ситуация является достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR", — отмечается в сообщении Союза.
В то же время комиссия РФС поддержала решение Казарцева назначить первый пенальти в ворота красно-белых.
Напомним, что после скандального матча с «Сочи» владелец клуба Леонид Федун выразил недовольство судейством, добавив, что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата России.
Ранее «Ротор» уступил "Зениту" в РПЛ.
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