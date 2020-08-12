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Футболист «Барселоны» заразился коронавирусом 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Футболист «Барселоны» заразился COVID-19
Фото: runews24.ru
Тест на коронавирус игрока испанского футбольного клуба "Барселона" дал положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Коронавирус был выявлен у одного из девяти футболистов молодежной команды, которые начали подготовку к следующему сезону. Имя зараженного игрока не указывается.

"У футболиста нет симптомов, он здоров и находится на карантине, — говорится в сообщении. — Клуб сообщил об этом в соответствующие спортивные органы и органы здравоохранения. Все люди, контактировавшие с игроком, были выявлены для проведения соответствующих тестов. Футболист не контактировал ни с одним из игроков основной команды, которые должны поехать в Лиссабон в этот четверг для участия в Лиге чемпионов".

"Барселона" 14 августа встретится с мюнхенской "Баварией" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матч состоится в Лиссабоне. Из-за пандемии коронавируса все игры начиная с четвертьфинала пройдут в столице Португалии. Все стадии будут проходить в одноматчевом формате.
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