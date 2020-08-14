«Локомотив» заинтересован в переходе форварда Вергары 

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Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении нападающего «Америки» Дувана Вергары, сообщает Futbolred.

По информации издания, российский клуб уже сделал предложение, которое превосходит финансовые условия других претендентов на игрока, однако колумбийская команда хочет продать своего форварда в более сильную лигу.

Отмечается, что «Америка» ждет потенциальное предложение из Испании, поэтому не спешит дать ответ «железнодорожникам».

В нынешнем сезоне чемпионата страны Вергара принял участие в шести матчах, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется футболистом «Браги».