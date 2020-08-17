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Жителя Норвегии заподозрили в шпионаже в пользу России 

Lenta.ru и ещё 16 17 августа 2020
Жителя Норвегии заподозрили в шпионаже в пользу России
Фото: Lenta.ru
Жителя Норвегии заподозрили в шпионаже в пользу России, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Утверждается, что подозреваемый встречался с офицером российской разведки. Он не признает вину и требует освободить его из-под стражи.
Норвежское издание VG пишет, что задержанному 50 лет, он живет в восточной части страны. По данным журналистов, у мужчины был доступ к информации, которая может иметь значение для других государств. «Следствие должно будет показать, какой информацией он поделился с российским офицером разведки», — приводит VG слова прокурора Полицейской службы безопасности (PST).
PST задержала местного жителя в субботу, 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая может навредить фундаментальным национальным интересам Норвегии. Подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.
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