Жителя Норвегии заподозрили в шпионаже в пользу России, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Утверждается, что подозреваемый встречался с офицером российской разведки. Он не признает вину и требует освободить его из-под стражи.

Норвежское издание VG пишет, что задержанному 50 лет, он живет в восточной части страны. По данным журналистов, у мужчины был доступ к информации, которая может иметь значение для других государств. «Следствие должно будет показать, какой информацией он поделился с российским офицером разведки», — приводит VG слова прокурора Полицейской службы безопасности (PST).

PST задержала местного жителя в субботу, 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая может навредить фундаментальным национальным интересам Норвегии. Подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.