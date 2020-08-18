Ещё одна версия концовки календаря в 2020-м… 

Racefans опубликовал версию концовки календаря в текущем сезоне, которая обсуждалась по ходу Гран При Испании.

К 13-ти уже анонсированным этапам должны добавиться Гран При Турции, две гонки в Бахрейне — возможно, на разных вариантах конфигурации, и финальный этап в Абу-Даби, который пройдёт 13 декабря — на две недели позже, чем планировалось ранее.

Если в итоге календарь будет включать 17 этапов, можно считать, что коронавирусный кризис Формула 1 смогла пережить.

Предварительная версия календаря на сезон 2020 года. Дата

Гран При Трасса

Длина

Круги

Дистанция

05/07 Австрии

Шпильберг

4318 м 71 306,452 12/07 Штирии

Шпильберг

4318 м 71 306,452 19/07 Венгрии

Хунгароринг

4381 м 70 306,630 02/08 Великобритании

Сильверстоун

5891 м 52 306,198 09/08 70-летия

Сильверстоун

5891 м 52 306,198 16/08 Испании

Барселона

4655 м 66 307,104 30/08 Бельгии

Спа 7004 м 44 308,052 06/09 Италии

Монца

5793 м 53 306,720 13/09 Тосканы Ferrari 1000

Муджелло

5245 м 59 309,455 27/09 России

Сочи

5848 м 53 309,745 11/10 Айфеля

Нюрбургринг

5148 м 60 308,623 25/10 Португалии

Портимао

4648 м —

—

01/11 Эмилии-Романьи

Имола

4909 м —

—

15/11 Турции

Стамбул

5338 м 58 309,396 29/11 Бахрейна

Сахир

5412 м 57 308,238 06/12 Бахрейна

Сахир

—

—

—

13/12 Абу-Даби

Яс-Марина

5554 м 55 305,355