Ещё одна версия концовки календаря в 2020-м… 

Racefans опубликовал версию концовки календаря в текущем сезоне, которая обсуждалась по ходу Гран При Испании.
К 13-ти уже анонсированным этапам должны добавиться Гран При Турции, две гонки в Бахрейне — возможно, на разных вариантах конфигурации, и финальный этап в Абу-Даби, который пройдёт 13 декабря — на две недели позже, чем планировалось ранее.
Если в итоге календарь будет включать 17 этапов, можно считать, что коронавирусный кризис Формула 1 смогла пережить.
Предварительная версия календаря на сезон 2020 года. Дата
Гран При Трасса
Длина
Круги
Дистанция
05/07 Австрии
Шпильберг
4318 м 71 306,452 12/07 Штирии
Шпильберг
4318 м 71 306,452 19/07 Венгрии
Хунгароринг
4381 м 70 306,630 02/08 Великобритании
Сильверстоун
5891 м 52 306,198 09/08 70-летия
Сильверстоун
5891 м 52 306,198 16/08 Испании
Барселона
4655 м 66 307,104 30/08 Бельгии
Спа 7004 м 44 308,052 06/09 Италии
Монца
5793 м 53 306,720 13/09 Тосканы Ferrari 1000
Муджелло
5245 м 59 309,455 27/09 России
Сочи
5848 м 53 309,745 11/10 Айфеля
Нюрбургринг
5148 м 60 308,623 25/10 Португалии
Портимао
4648 м —
—
01/11 Эмилии-Романьи
Имола
4909 м —
—
15/11 Турции
Стамбул
5338 м 58 309,396 29/11 Бахрейна
Сахир
5412 м 57 308,238 06/12 Бахрейна
Сахир
—
—
—
13/12 Абу-Даби
Яс-Марина
5554 м 55 305,355