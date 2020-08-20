Новые события в Rise of Angels 

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21 августа

Уважаемые игроки! Завтра примерно в 12:00 по МСК на игровых серверах будут запущены новые игровые события. Сражайтесь за места в рейтинге расходов, меняйте очки трат на наряды, маунтов и материалы и станьте еще сильнее!

С 21 по 24 августа расходуйте алмазы, набирайте баллы и продвигайте в рейтинге трат. Лидеры события получат фантастические награды!

С 21 по 24 августа вращайте рулетку и получайте ценные ресурсы.

С 21 по 24 августа получайте очки трат за пополнение и тратьте их на редкие предметы!