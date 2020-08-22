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Академия «Спартака» поздравила с россиян Днем флага 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Академия «Спартака» поздравила с россиян Днем флага
Фото: РИА "ФедералПресс"
На своей странице в инстаграме Академия «Спартака» разместила фотографию болельщиков с триколорами. В подписи к фото всех подписчиков поздравили с праздником.
В сообщении обращенном ко всем жителям «необъятной страны», а также любителям «хоккея и спорта», выражается пожелание, флаг России развевался максимально возможно многократно, как в честь побед «Спартака», так и в честь побед сборных России.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что сегодня отмечается День российского флага. Он был учрежден в 1994 году.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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Прочее , Спартак , СБОРНАЯ РОССИИ , ФедералПресс
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