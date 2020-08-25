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Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Колорадо», счёт в серии 2-0 

Чемпионат.com и ещё 35 3 часа назад
Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Колорадо», счёт в серии 2-0
Фото: RT на русском
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся второй полуфинальный матч Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 5:2.
Начало матча осталось за «Колорадо» — счёт на седьмой минуте открыл Натан Маккиннон. На 29-й Микко Рантанен удвоил преимущество «Эвеланш». Однако «Далласу» удалось перевернуть игру за десять минут. Сначала с передачи Александра Радулова отличился Джо Павелски, затем счёт сравнял Радек Фукса, которому ассистировал другой россиянин, Денис Гурьянов. На 36-й минуте Александр Радулов вывел «Даллас» вперёд, четвёртую шайбу забросил Эса Линделль, а пятую — Джейми Олексяк.
Российские хоккеисты «Колорадо» Никита Задоров, Валерий Ничушкин и Владислав Наместников результативными действиями не отметились. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Далласа».
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