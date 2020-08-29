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Президент «Барселоны» будет обсуждать с Месси только продление контракта 

Газета.Ru и ещё 4 5 часов назад
Президент «Барселоны» будет обсуждать с Месси только продление контракта
Фото: Газета.Ru
Президент каталонской «Барселоны» Жозеп Бартомеу занял жесткую позицию по поводу возможного ухода Лионеля Месси из команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, функционер не собирается обсуждать с 33-летним нападающим вопрос досрочного расторжения трудового договора в нынешнее межсезонье, так как считает, что фанаты сине-гранатовых не простят ему потерю Месси.
Бартомеу намерен обсуждать с аргентинцем только продление контракта, который истекает в 2021 году, однако шансы на то, что игрок захочет остаться в клубе, крайне малы.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА отказался от приобретения полузащитника аргентинского «Ривер Плейт» Хорре Карраскаля.
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Прочее , Лионель Месси , ЦСКА
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