Известного иранского борца приговорили к смертной казни за участие в митингах 

Известного иранского чемпиона по борьбе Навида Афкари приговорили к смертной казни. Об этом сообщает TMZ Sports.

27-летний борец получил два смертных приговора за участие в митингах против правительства, которые проходили в 2018 году. Организация The Human Rights Activists News Agency пишет, что Навид рассказал, как его подвергали пыткам ради признания в преступлениях.

Верховный суд Ирана также осудил двух братьев Афкари по 20 разным обвинениям, в частности за участие в незаконных собраниях, преступлениях против национальной безопасности и оскорбление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи . Навид — единственный, кому вынесли настолько жесткий приговор. Братья спортсмена получили наказания в виде тюремного срока и 74 ударов плетью.

28 августа иранского музыканта Мехди Раджабьяна арестовали за работу с женщинами. Мужчина рассказал, что находится под домашним арестом и ожидает суда. По словам Раджабьяна, он был арестован 10 августа, после того, как в СМИ появилась информация о деталях его проекта. В рамках своей работы музыкант собирался опубликовать видеоролик с танцовщицами и певицами — иранские законодатели считают это аморальным.