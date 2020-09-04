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Одиннадцатый сезон Высшей хоккейной лиги стартует в пятницу 

ТАСС 3 часа назад
Одиннадцатый сезон Высшей хоккейной лиги стартует в пятницу
Фото: РИА Новости
Сезон Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), который станет 11-м в истории, стартует в пятницу. В нем примут участие 26 команд.
Перед сезоном лига понесла потери. Снялись с соревнований казахстанские "Сарыарка" (Караганда), "Торпедо" (Усть-Каменогорск) и "Номад" (Нур-Султан), так как меры против коронавируса в Казахстане не позволяли бы этим командам выезжать из страны и создавали бы сложности при проведении домашних игр. Не выступят в чемпионате и все китайские клубы: "ОРДЖИ" (Пекин), "КРС-БСУ" (Пекин) и "Ценг Тоу" (Цзилинь). Все они были аутсайдерами лиги в прошлом сезоне.
Из-за коронавируса и отсутствия точных сроков начала предсезонной подготовки решил покинуть ВХЛ узбекский клуб "Хумо". Команда из Ташкента дебютировала в лиге год назад и прошла первый раунд плей-офф, одолев нефтекамский "Торос". Клуб создавался с перспективой выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
В предстоящем сезоне поменялся формат регулярного чемпионата. Если раньше клубы делились на конференции и дивизионы, то теперь будет единая турнирная таблица. Команды проведут друг с другом по одной игре дома и в гостях, всего каждый клуб сыграет 50 матчей. Регулярный сезон завершится 17 февраля, по его итогам в плей-офф выйдут 16 команд, который начнется 21 февраля.
"Русская классика" под вопросом
ВХЛ не доиграла сезон из-за пандемии коронавируса. После окончания регулярного чемпионата в сезоне-2019/20 были сыграны два раунда плей-офф, при этом в 1/4 финала ни одна из серий не была завершена. Во второй раунд тогда пробился "Хумо", который на момент приостановки турнира проигрывал "Звезде" со счетом 1-3. Также проходили серии между "Барсом" и "СКА-Невой" (3-1), "Динамо" (Санкт-Петербург) и "Нефтяником" (2-2), "Рубином" — "Югрой" (2-2).
По итогам сезона Федерация хоккея России (ФХР) наградила золотыми медалями "Звезду", которая стала победителем регулярного первенства. В пятницу фарм-клуб ЦСКА стартует матчем с еще одним фаворитом предстоящего сезона — петербургским "Динамо".
Под вопросом находится проведение являвшейся обязательным атрибутом ВХЛ "Русской классики" — матч на открытом воздухе, который обычно проводится на футбольном стадионе. Дата этого матча не определена, поскольку практически никто не знает, какой может быть ситуация с пандемией через четыре-пять месяцев.
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Прочее , ЦСКА , Динамо , Торпедо
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