Датчанин Вести выиграл первую гонку этапа «Формулы-3» в Италии 

ТАСС, 5 сентября. Датский пилот команды Prema Фредерик Вести выиграл первую гонку восьмого этапа серии «Формула-3», который проходит в Италии.
Второе место занял француз Тео Пуршер (ART), тройку призеров замкнул австралиец Оскар Пиастри из Prema.
Пилоты программы развития российского автоспорта SMP Racing Михаэль Белов (Charouz Racing System) и Александр Смоляр (ART) финишировали 10-м и 20-м соответственно. Во второй гонке, которая пройдет в воскресенье, Белов будет стартовать с первого места.
В прошлом сезоне чемпионом «Формулы-3» стал российский пилот Роберт Шварцман. В 2013 году, когда серия носила название GP3, победителем сезона стал Даниил Квят.