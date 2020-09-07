Как Гном Гномыч становится главной звездой мужской фигурки. Это заслуга не Рудковской, а серости русской одиночки 

Признайтесь, вас уже порядком подзадолбали новости о Гном Гномыче. «Гном Гномыч пошел в школу», «Гном Гномыч выложил забавное видео», «Гном Гномыч жестко ответил подписчице на шутку про заложника» — только эти заголовки появились за последние пару недель. Сын Евгения Плющенко Яны Рудковской уже давно перерос уровень просто мемного персонажа и стал неотъемлемой частью медиа-ландшафта наравне с каким-нибудь Милоновым, Соловьевым или Викой Боней. Почти все сайты рубят трафик с блондинистого первоклашки. Некоторые — просто на этом живут.

Кстати, о трафике — все перечисленные выше новости взяты из топа «Яндекса» Google . И любой из подобных постов собирает больше, чем все остальные материалы про мужскую фигурку вместе взятые.

В России не любят спорт в чистом виде — горькая правда, но ее нужно осознавать. Спортивное телесмотрение устроено так, что популярность дают только две вещи. Первая — регулярные большие победы. В эпоху Ханю и Чена это, прямо скажем, довольно проблематично, несмотря на локальные успехи, вроде победы Алиева на Европе.

Второе — это яркие образы/скандалы/сюжеты. В общем, все то, что может запомнить обыватель, включающий спорт раз в год, и что может его заставить включать ту же фигурку чуть чаще. Обыватель наверняка помнит 15-летнюю девочку в красном платье в Сочи — возможно, даже не помнит ее фамилии, но картинка в голове есть. Точно всплывет памяти ее ровесница, катавшая в Пхенчхане в красной пачке под «Дон Кихота» — благо было это всего пару лет назад. Уходам от Тутберидзе посвятил хлесткий спич сам Дмитрий Киселев — тут уже выше подниматься просто некуда. Федеральный уровень и такой же охват.

А что вспомнит обыватель про мужскую одиночку, если наложить бан на упоминание Плющенко и Ягудина?

Ответ очевиден: ничего.

Потому что по факту русская мужская одиночка — это когда раз в несколько лет появляется «новый Плющенко», который чаще всего благополучно проваливается под грузом ответственности, как тевтонские рыцари под лед Чудского озера.

Родители Гном Гномыча… окей, Яна Александровна, конечно, мощно поспособствовала популярности Саши (хорошей или плохой — большой вопрос), но не это делает сына Плющенко главным лицом мужской фигурки в России на следующее десятилетие. Главная проблема в том, что остальной ландшафт настолько серый в медийном плане, что любая активность возносит тебя на локальную гору Рашмор.

Самарин, Алиев, Даниелян, Коляда — все они талантливые парни, но нынешний потолок развития мужской одиночки в том, чтобы обыватель просто знал об их существовании (к сожалению). Победы интересны только с точки зрения +1 медаль для России — для большего нужно побеждать постоянно, а пока это нереально. Очередной амок вызывает чуть больше интереса, но и то, чтобы позлорадствовать.

Единственный запоминающий для среднестатистического человека образ сложился у Миши Коляды, но вряд ли он ему самому нравится, ведь для его формирования пришлось сорвать все, что можно и нельзя, в короткой командника Пхенчхана. И все равно количество комментариев под новостями тех дней и близко не сопоставимо с тем, что происходит под стандартной новостью про Гном Гномыча.

Его хейтят и стебут, жалеют и защищают — не так важен полюс эмоции, важно, что он ее вызывает. Саша Плющенко — уже всероссийская звезда, Курникова от мужской одиночки. Что будет, когда он начнет участвовать в соревнованиях, даже представить страшно, но по-хорошему ему даже необязательно побеждать, проходить в сборную и делать все то, что нужно другим для хоть какой-то популярности.

Даже если Гном Гномыч и на лед выходить толком не будет, он все равно останется главным генератором интереса к мужской фигурке на ближайшие несколько лет, если не на все следующее десятилетие. Ну, разве что, появится долгожданный суперталант, но вот уже как лет 15 мы усиленно вглядываемся в линию фигурнокатательного горизонта, и все никак.

Так что лучшее, что вы можете сделать с Гном Гномычем — хотя бы просто его принять. И наблюдать, станет ли спасением мужской одиночки на возвращение в топ или же наоборот ее проклятьем. Шансы на это пока 50 на 50.