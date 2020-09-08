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Полузащитник «Спартака» Глушенков пройдет медобследование 

Газета.Ru и ещё 9 11 часов назад
Полузащитник «Спартака» Глушенков пройдет медобследование
Фото: Газета.Ru
Полузащитник московского «Спартака» и молодежной сборной России Максим Глушенков пройдет медобследование, сообщает «СЭ».
По информации источника, причиной тому стала травма колена. На диагностике будет получена полная картина состояния здоровья Глушенкова, получившего повреждение в матче против сборной Польши — U21.
Напомним, что в воскресенье «Спартак» проведет матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.
Игра состоится 13 сентября на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин близок к переходу в «Рому».
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