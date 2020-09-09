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Милонов оценил идею лимита на геев в футболе: «Трансгендеров, трансформеров и прочих у нас никогда не будет» 

Sport24 5 часов назад
Милонов оценил идею лимита на геев в футболе: «Трансгендеров, трансформеров и прочих у нас никогда не будет»
Фото: Sport24
Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил идею лимита на геев в футболе. Накануне стало известно о введении лимита на съемки геев для номинации на «Оскар»: не менее 30% актерского состава фильма должно быть представлено женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями.
«Слава богу, в футболе этот вопрос давным-давно решен. Когда кто-то из футболистов или арбитров имеет нетрадиционную ориентацию, извините меня, об этом, не стесняясь, весь стадион во время матчей сообщает. Но я очень сильно надеюсь, что в футболе критерием оценки является спортивное достижение, а не то, что там у кого-то с личной жизнью. Несмотря на то, что мне лично все проявления однополой жизни совершенно не нравятся. Я считаю, что культурный человек никогда не будет это проявлять на людях. Но я думаю, что о спортсменах лучше судить по их достижениям и усердию, а не по тому, чем они занимаются.
Но то, что мы идем к тому, что американские и некоторые международные организации будут заставлять нас принимать новые правила, — конечно, очевидно. Мы можем послать куда подальше американцев с их гомосеками в юбках, но будут серьезные проблемы. Можно предположить, что в международных состязаниях в составе женских команд будут извращенцы-трансвеститы. Нужно понимать, что если человек сошел с ума и отрезал себе причинное место, он в итоге не перестанет быть мужиком. Он остается мужиком с отрезанным местом и с больными мозгами. Естественно, конкурировать на равных с женщиной по-честному он не сможет, он более сильный, чем женщина. Это то, с чем нашим спортсменам придется столкнуться, когда в составе, предположим, некоторых европейских команд будут трансвеститы и извращуги противоположного пола, которые будут считать себя людьми другого пола. Вот это будет действительно большая проблема. Мы должны понять, что наши девушки не должны соревноваться в одной команде с сумасшедшими гомосеками, которые поменяли свой пол.
Через какое время это может произойти? В ближайшее время. Просто это будет начинаться с тех дисциплин, где решения принимаются максимально близко к Евросоюзу и к США. Понятно, что в Латинской и в Южной Америке футболисты и болельщики вряд ли подобные явления поддержат. Как и на Кавказе — я за этот мир вообще не беспокоюсь. Я уверен, что никакие трансгендеры, трансформеры и прочие в составе команды «Ахмата» никогда в жизни играть не будут. Я думаю, что в российских клубах и в сборных тоже никогда в жизни подобного не будет. Максимум, кого можем позволить себе, это когда «Зенит» опять накупит плохо разговаривающих или не разговаривающих на русском футболистов — так сказать, новых петербуржцев из далеких Африк за немереные миллиарды. Это мы можем, этот вид извращения, к сожалению, нам хорошо известен. Но все-таки к сексуальным извращениям мы иметь отношения никогда не будем», — сказал Милонов в беседе с корреспондентом Sport24.
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Прочее , Виталий Милонов , ЕС , Зенит , Госдума
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