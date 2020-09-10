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В Раде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Тимошенко 

РИА Новости и ещё 2 5 часов назад
В Раде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Тимошенко
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Экс-премьеру Украины и лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая ранее заболела коронавирусом, стало лучше, но на восстановление еще требуется время, заявил заместитель главы партии Сергей Власенко.
В конце августа 2020 года пресс-секретарь политика сообщила, что Тимошенко заболела COVID-19, ее состояние тяжелое. Позже депутат сама написала в Facebook, что ее состояние улучшилось.
"Ей уже лучше, но еще требуется время", — сказал Власенко, отвечая на вопрос ведущей телеканала «Украина 24» о том, как себя сейчас чувствует Тимошенко.
Тимошенко является лидером партии и фракции «Батькивщина» и депутатом Рады семи из девяти созывов. Также Тимошенко дважды была премьером Украины и трижды боролась за кресло президента страны.
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Прочее , Юлия Тимошенко , Сергей Власенко , РИА Новости
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