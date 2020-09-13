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Кокорин попал в заявку «Спартака» на дерби с ЦСКА 

Lenta.ru и ещё 80 12 часов назад
Кокорин попал в заявку «Спартака» на дерби с ЦСКА
Фото: Lenta.ru
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин попал в заявку москвичей на дерби с ЦСКА, которое пройдет в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.
Форвард начнет игру на скамейке запасных. В основном составе у красно-белых выйдут Александр Максименко, Георгий Джкия, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Айртон, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров, Алекс Крал, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон.
У красно синих в стартовом составе оказались Игорь Акинфеев, Вадим Карпов, Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Георгий Щенников, Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Константин Кучаев, Никола Влашич и Федор Чалов.
Матч пройдет в воскресенье, 19 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Кокорин перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3 плюс 1». Нападающий пока не провел за новый клуб ни одного матча из-за травмы. Накануне дерби форвард вернулся к тренировкам в общей группе.
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Прочее , Никола Влашич , Хердур Магнуссон , Александр Максименко , Самуэль Жиго , Иван Обляков , Константин Кучаев , Джордан Ларссон , Павел Маслов , Зелимхан Бакаев , Алекс Крал , Федор Чалов , Марио Фернандес , Вадим Карпов , Роман Зобнин , Наиль Умяров , Игорь Акинфеев , Георгий Щенников , Александр Кокорин , Спартак , ЦСКА
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