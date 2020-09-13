Кокорин попал в заявку «Спартака» на дерби с ЦСКА 

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин попал в заявку москвичей на дерби с ЦСКА , которое пройдет в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Матч пройдет в воскресенье, 19 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Кокорин перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3 плюс 1». Нападающий пока не провел за новый клуб ни одного матча из-за травмы. Накануне дерби форвард вернулся к тренировкам в общей группе.