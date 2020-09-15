Только что созданная Арабская партия Швеции призывает очистить страну о шведов, которые не хотят жить при мультикультурализме. Но эта скандальная ситуация значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
12 сентября
12 сентября
12 сентября
13 сентября
13 сентября
13 сентября
14 сентября
18 сентября
18 сентября
19 сентября
19 сентября
20 сентября
20 сентября
20 сентября
21 сентября
Шведов выгоняют из Швеции
Фото: Деловая газета "Взгляд"
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