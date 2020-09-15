Шведов выгоняют из Швеции 

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12 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
13:45
Уфа Уфа
Урал
Урал
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Сочи Сочи
12 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
17:00
Сельта Сельта
Гранада
Гранада
19:30
Атлетик Б Атлетик Б
Кадис
Кадис
22:00
Осасуна Осасуна
12 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
×
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
14:30
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
13 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Динамо М
Динамо М
16:30
Рубин Рубин
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Спартак М Спартак М
Ротор
Ротор
19:00
Краснодар Краснодар
13 сентября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
15:00
Бетис Бетис
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
13 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
16:00
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Эвертон Эвертон
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
18:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
20:30
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
20:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:15
Челси Челси
18 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
20:00
Химки Химки
18 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Хетафе
Хетафе
22:00
Осасуна Осасуна
18 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Бавария
Бавария
21:30
Шальке-04 Шальке-04
19 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Урал
Урал
16:30
Зенит Зенит
Ростов
Ростов
19:00
Ротор Ротор
19 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Эйбар Эйбар
Сельта
Сельта
22:00
Валенсия Валенсия
19 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
16:30
Герта Герта
Штутгарт
Штутгарт
16:30
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
19 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
17:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
20 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
14:00
Сочи Сочи
Уфа
Уфа
14:00
ЦСКА ЦСКА
Рубин
Рубин
16:30
Спартак М Спартак М
20 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Леванте
Леванте
×
Атлетико М Атлетико М
Уэска
Уэска
17:00
Кадис Кадис
Гранада
Гранада
19:30
Алавес Алавес
20 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Майнц Майнц
Вольфсбург
Вольфсбург
19:00
Байер Байер
20 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
14:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Челси
Челси
18:30
Ливерпуль Ливерпуль
21 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Динамо М
Динамо М
19:00
Ахмат Ахмат
21 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
22:00
Вальядолид Вальядолид
21 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
20:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
22:15
Манчестер Сити Манчестер Сити

Шведов выгоняют из Швеции 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Шведов выгоняют из Швеции
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Только что созданная Арабская партия Швеции призывает очистить страну о шведов, которые не хотят жить при мультикультурализме. Но эта скандальная ситуация значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
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