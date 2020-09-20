«Ливерпуль» в гостях обыграл «Челси» в матче АПЛ 

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В очередном матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Челси".

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе "Стэмфорд Бридж" при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 0:2.

В составе победителей дубль на свой лицевой счет оформил Садио Мане

В концовке первого тайма "синие" остались в меньшинстве — за фол последней надежды был удален Андреас Кристенсен

После этого успеха подопечные Юргена Клоппа набрали шесть очков и вошли в группу лидеров турнирной таблицы чемпионата Англии.