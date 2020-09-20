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«Ливерпуль» в гостях обыграл «Челси» в матче АПЛ 

Газета.Ru и ещё 16 4 часа назад
В очередном матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Челси".
Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе "Стэмфорд Бридж" при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 0:2.
В составе победителей дубль на свой лицевой счет оформил Садио Мане.
В концовке первого тайма "синие" остались в меньшинстве — за фол последней надежды был удален Андреас Кристенсен.
После этого успеха подопечные Юргена Клоппа набрали шесть очков и вошли в группу лидеров турнирной таблицы чемпионата Англии.
Ранее сообщалось, что генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов оценил возможное подписание защитника лондонского "Тоттенхэма" Сержа Орье.
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Прочее , Видео , Садио Мане , Шамиль Газизов , Андреас Кристенсен , Серж Орье , Спартак
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