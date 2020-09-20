Четыре гола Сона принесли «Тоттенхэму» разгромную победу над «Саутгемптоном» 

Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" нанес поражение "Саутгемптону" в матче второго тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в Саутгемптоне, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей четыре мяча забил Сон Хын Мин, также отличился Гарри Кейн. У хозяев дубль оформил Дэнни Ингз.
В следующем туре "Тоттенхэм" примет "Ньюкасл Юнайтед", а "Саутгемптон" на выезде встретится с "Бернли".
Ранее "Саутгемптон" и "Тоттенхэм" объявили составы на матч чемпионата Англии.
Англия. Премьер-лига. 2-й тур"Саутгемптон" (Саутгемптон) — "Тоттенхэм Хотспур" (Лондон) — 2:5Голы: 1:0 — Ингз, 32; 1:1 — Сон Хын Мин, 45+2; 1:2 — Сон Хын Мин, 47; 1:3 — Сон Хын Мин, 64; 1:4 — Сон Хын Мин, 73; 1:5 — Кейн, 82; 2:5 — Ингз, 90 (пенальти).