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В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершилась победой гостей со счётом 5:2. На 32-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс.

В компенсированное время первого тайма ответный гол забил форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

В начале второго тайма, на 47-й минуте, Сон оформил дубль и вывел «шпор» вперёд в счёте.

На 64-й минуте корейский игрок вновь отправил мяч в ворота «Саутгемптона».

На 73-й минуте Сон оформил покер.

Через 9 минут пятый гол за «Тоттенхэм» забил нападающий Гарри Кейн.

В концовке встречи, на 89-й минуте, Ингс реализовал пенальти и оформил дубль.

В следующем туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Ньюкасл Юнайтед», а «Саутгемптон» проведёт встречу с «Бёрнли».