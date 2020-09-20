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«Брайтон» разгромил «Ньюкасл Юнайтед» 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Брайтон энд Хоув Альбион" оказался сильнее "Ньюкасл Юнайтед".
Встреча прошла в Ньюкасле на стадионе "Сент Джеймс Парк" при пустых трибунах и завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:3.
В составе победителей забитыми мячами отметились Аарон Конноли и Нил Мопе, оформивший на свой лицевой счет дубль.
После этого успеха подопечные Грэхэма Поттера набрали свои первые три очка и поднялись на девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Ранее сообщалось, что нападающий каталонской "Барселоны" Мартин Брейтуэйт получил повреждение во время тренировочного занятия.
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